كاسياس من المستشفى لمتابعيه: أنا بصحة جيدة

المصدر: أ ف ب

طمأن حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس (37 عاما) متابعيه ليل الأربعاء الى أنه بصحة جيدة، وذلك بعد ساعات من إعلان ناديه بورتو البرتغالي دخوله المستشفى بشكل طارئ بسبب أزمة قلبية.

ونشر كاسياس عبر حسابه على "تويتر" صورة له وهو على سرير المستشفى، يبتسم ويرفع إبهامه مع تعليق "كل الأمور تحت السيطرة هنا، خوف كبير لكن كل قواي سليمة".

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) ١ مايو ٢٠١٩

وأتت الصورة بعد ساعات من إعلان بورتو أن كاسياس، القائد السابق لمنتخب إسبانيا، تعرض لأزمة قلبية خلال الحصة التدريبية صباح الأربعاء، ونقل على أثرها الى المستشفى، مؤكدا أنه في حال صحية "مستقرة"، وأن "المشكلة القلبية التي تعرض لها تم حلها".

وأوضح النادي أن الأزمة كانت عبارة عن انسداد "حاد" في الشرايين.

وبحسب وسائل الإعلام البرتغالية، خضع الحارس السابق لمرمى ريال مدريد الإسباني، والمتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012، لعملية قسطرة في القلب.

وأشارت وسائل الإعلام الى أن كاسياس شعر بالانزعاج خلال التمارين.

وعلق النادي الملكي الإسباني على ما تعرض له قائده السابق ببيان أعرب فيه عن "دعمنا لقائدنا المحبوب (...) كاسياس علمنا طوال مسيرته الاحترافية تجاوز التحديات الصعبة لتعزيز نجاحات نادينا".

وتابع "لقد علمنا ألا مكان للاستسلام في طريقة حياتنا، وأظهر لنا في عدد لا يحصى من المرات أن الطريق لتحقيق الفوز هو أن نكون أقوى كلما كان التحدي أصعب (...) ريال مدريد يريد أن يرى قائده الأسطوري يتعافى في أسرع وقت ممكن، ويرسل إليه كل الشجاعة الممكنة في العالم".

وكان كاسياس قد مدد في مارس، عقده مع بورتو حتى العام 2020، في خطوة تمهد لإنهاء مسيرته مع الفريق البرتغالي الذي يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي خلف بنفيكا، ومن المقرر أن يخوض نهائي كأس البرتغال ضد سبورتينغ أواخرمايو.

ويتضمن العقد الجديد "عاما إضافيا اختيارا وأنا مقتنع بأنه لن يكون العقد الأخير لكاسياس معنا" بحسب ما أشار رئيس بورتو جورج بينتو دا كوستا.

وكان كاسياس قد قال في المؤتمر الصحافي لإعلان تمديد عقده "ليس من السهل الرهان على شخص يبلغ من العمر 38 عاما تقريبا. أنا ممتن للثقة التي وضعت في، وأتمنى أن أبقى في النادي حيث أشعر أني في منزلي وأرغب في إنهاء مسيرتي معه"، علما بأنه سبق له إبداء رغبته في مواصلة مسيرته في كرة القدم حتى سن الأربعين، وإنهائها مع بورتو.

ونشأ كاسياس في ريال، وبدأت قصته مع النادي الملكي العام 1990 وشق طريقه الى الفريق الأول العام 1999، ومضى لإحراز كل الألقاب الممكنة وأبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والدوري الإسباني خمس مرات.

وانتقل كاسياس من ريال الى بورتو العام 2015 وأحرز في صفوفه بطولة الدوري المحلي الموسم الماضي.

وجسّد كاسياس صورة الرياضي صاحب اللياقة البدنية العالية، وهو خاض في العام الماضي مباراته الألف في مسيرته الاحترافية.

وإضافة الى بيان ريال، أثارت الأزمة التي تعرض لها الحارس المعروف بوجهه الطفولي المحبب، موجة تضامن واسعة في عالم الرياضة.

وتوجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا وزميله السابق على مدى ستة أعوام في ريال، عبر "تويتر"، بتمنيات السلامة الى "صديقي. آمل في أن تتعافى بسرعة".

وانهالت التمنيات بالسلامة من عدد من الأسماء البارزة، مثل مدافع برشلونة جيرار بيكيه، والمصنف الثاني عالميا بين محترفي كرة المضرب رافايل نادال، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

ولكاسياس ولدان هما مارتن (خمسة أعوام) ولوكاس (عامان) من زوجته الإعلامية الإسبانية سارة كاربونيرو.