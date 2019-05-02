بالاسيوس وسيلفا على رادار أتلتيكو مدريد

المصدر: مدريد - د ب أ

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أمس، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يكثف من جهوده في الوقت الراهن للتعاقد مع نجم نادي ريفر بليت الأرجنتيني، ازيكيل بالاسيوس، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأشارت صحيفة «أ س» الإسبانية إلى أن لاعب الوسط الأرجنتيني هو أحد أبرز النجوم الذين يحظون باهتمام المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني.

وسعى النادي الإسباني للتعاقد مع بالاسيوس في الموسم الماضي، ولكنه لم يفلح في حسم الصفقة لصالحه، بسبب تدخل ريال مدريد.

وعلى جانب آخر، أكدت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يتطلع أيضاً للفوز بخدمات الظهير الأيسر لنادي ليغانيس الإسباني، جوناثان سيلفا، والذي يلعب بين صفوف الأخير على سبيل الإعارة قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.