مونبلييه يفسد احتفالات سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي

المصدر: مدريد - د ب أ

أفسد فريق مونبلييه احتفالات ضيفه باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي وفاز عليه 3 /‏‏2 أول من أمس في المرحلة 34.وجاءت هزيمة سان جيرمان بعد ثلاثة أيام فقط من خسارته في نهائي كأس فرنسا ب أمام رين.

وتقدم سان جيرمان بهدف عكسي في الدقيقة 12 حمل توقيع امبرويسي أيونغو لاعب مونبلييه بطريق الخطأ في مرماه.

وأدرك مونبلييه التعادل في الدقيقة 21 بنيران صديقة أيضاً، عبر هدف سجله بريسنال كيمبيمبي.

وأضاف دي ماريا الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 62 ولكن مونبلييه رد بهدفين عن طريق أندي ديلورت وسليمان كامارا في الدقيقتين 80 و85. وجمدت الهزيمة رصيد سان جيرمان عند 84 نقطة في الصدارة بعد أن توج الفريق رسمياً بلقب الدوري الفرنسي.