إصابة كاسياس بأزمة قلبية خلال تدريبات بورتو

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن الحارس الإسباني ايكر كاسياس، لاعب نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم، أصيب بأزمة قلبية أثناء تدريبات فريقه التي أقيمت اليوم الأربعاء.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كاسياس نقل إلى المستشفى ولكن حالته مستقرة، كما أجريت له قسطرة قلبية.

وذكرت التقارير الإعلامية أن الحارس الإسباني المخضرم/37 عاما/ شعر ببعض المتاعب خلال المران نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء المعالجون له عدم وجود أي عوامل خطورة تهدد حياته، ولكنه لن يشارك في المباريات حتى نهاية الموسم الجاري.