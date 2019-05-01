بالفيديو: معركة في الشارع بين جماهير ليفربول وبرشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

رصد مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، شغب بعض مشجعي ليفربول الإنجليزي في مدينة برشلونة، قبل ساعات من اللقاء المنتظر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حيث يلتقي مساء اليوم الفريق الكتالوني بضيفه ليفربول على أرضية ملعب "كامب نو"، في لقاء يتوقع أن يشد أنظار عدد كبير من جماهير المستديرة.

ويظهر الفيديو المتداول بشكل كبير على المنصات الاجتماعية عددا من مشجعي "الريدز" يرمون السكان المحليين للمدينة الإسبانية في نافورة تتواجد في وسط ميدان "بلاكا ريال" الشهير.

وقالت الصحيفة إن أنصار ليفربول أثاروا مشكلات عدة عقب وصولهم إلى برشلونة لمساندة فريقهم في مباراته المصيرية، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية الإسبانية اعتقلت 6 من المشجعين.

كما تعرض 4 عمال في فندق "بلاكا ريال" لاعتداء على يد مشجعين قادمين من بريطانيا، حيث جرى نقلهما إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاجات الضرورية.

وعن الحادثة قال أحدهم "رد فعل الشرطة كان مبالغا فيه وأجج غضب الجماهير، كان الجميع يقضي وقتا جيدا في الساحة قبل تدخل الأمن".