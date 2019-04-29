سيتي يعود إلى صدارة «البريميرليغ» مجدداً

المصدر: لندن - أ ف ب

انتزع مانشستر سيتي «حامل اللقب»، أمس، المبادرة مجدداً من ليفربول، منافسه على لقب بطولة إنجلترا لكرة القدم «البريميرليغ»، بفوزه الصعب على مضيفه بيرنلي 1-صفر في الجولة 36، ورفع سيتي رصيده إلى 92 نقطة، متقدماً بفارق نقطة على ليفربول، قبل نهاية البطولة بمرحلتين. ويلتقي سيتي في مباراتيه الأخيرتين على ملعبه مع ليستر سيتي، وخارج أرضه مع برايتون، فيما يحل ليفربول ضيفاً على نيوكاسل، ثم يستضيف ولفرهامبتون.

وجاء الفرج لسيتي، عندما رفع البرتغالي برناردو سيلفا كرة داخل المنطقة، سيطر عليها أغويرو وسددها، فأبعدها المدافع مات لوتون من على خط المرمى، لكن تكنولوجيا خط المرمى، أشارت إلى أن الكرة تعدت الخط بثلاثة سنتميترات، ليفتتح سيتي التسجيل (63).