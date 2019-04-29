كانافارو يستقيل من تدريب «التنين»

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

أعلن المدافع الدولي السابق، الإيطالي فابيو كانافارو، أمس، أنه قرر الاستقالة من منصبه مدرباً للمنتخب الصيني لكرة القدم «التنين»، وذلك بعد مباراتين فقط له مع «منتخب التنين» انتهتا بخسارتين.

وأعلن بطل مونديال 2006، قراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن تركيزه منصب حالياً على عائلته ووظيفته الأخرى، كمدرب لنادي دوري السوبر الصيني، غوانغجو ايفرغراند. وأوضح عبر موقع «ويبو» «مع كل احترامي للصين كبلد عظيم، أشعر أنه من الضروري الإعلان عن قراري التخلي عن منصبي كمدرب للمنتخب الصيني».

ولم يكن قرار كانافارو مفاجئاً، لأن وصوله إلى هذا المنصب لم يحظ بترحيب من وسائل الإعلام والمشجعين، على حد سواء، بسبب خبرته المتواضعة كمدرب.