هزيمة تاريخية لريال مدريد

المصدر: (د ب أ)

واصل ريال مدريد نتائجه الهزيلة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته العاشرة في البطولة هذا الموسم، إثر خسارته التاريخية صفر / 1 أمام مضيفه رايو فايكانو متذيل الترتيب هي الأولى على يد الأخير منذ 1997 الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين للمسابقة.

وتجمد رصيد الريال عند 65 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد فاليكانو، الذي حقق فوزه الثامن في المسابقة هذا الموسم، إلى 31 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق ست نقاط خلف مراكز الأمان، ليتمسك بآماله الضئيلة في البقاء بالمسابقة التي يتبقى ثلاث مراحل فقط على نهايتها.

وتقمص أدريان إيمباربا دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف فاليكانو الوحيد في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بابلو جونزاليس عقب اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).