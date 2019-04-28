بالفيديو..مدرب يأمر لاعبيه بترك الخصم يسجل هدفا في شباك فريقه

المصدر: البيان الالكتروني

شهد دوري الدرجة الأولى الانجليزي في مباراة اليوم بين ليدز يونايتد وأستون فيلا موقفاً نادر الحدوث حيث طلب مدرب ليدز يونايتد من لاعبية ترك المنافس يحرز هدفاً.

ففي الدقيقة 71 سقط غيرليتش لاعب أستون فيلا على الارض، وطلب لاعبو أستون فيلا من لاعبي الفريق المنافس إخراج الكرة، لكن لاعبو يونايتد أوهموا لاعبي أستون بأنهم سيخرجون الكرة واستمروا في اللعب وأحرزوا هدفاً.

نتيجة لهذا الهدف وقع شجار وشغب بالملعب طرد على إثره أنور الغازي لاعب فيلا وبعد استئناف المباراة طلب بيلسا مدرب ليدز يونايتد من لاعبيه بترك الفريق المنافس يحرز هدفاً.

في مباراة استون فيلا وليدز، ليدز يسجل رغم ان هناك لاعبا مصابا في الملعب لتبدأ المناوشات بين الطرفين... https://t.co/GkVgYhCLzc#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/AdmBwz6Zsc — البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 28, 2019

مدرب يأمر لاعبيه بترك الخصم يسجل هدفا في شباك فريقهhttps://t.co/GkVgYhCLzc#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ihuHuO2DXY — البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 28, 2019