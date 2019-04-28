نيمار يعترف بالخطأ بعد الاعتداء على مشجع رين

المصدر: د ب

اعترف نجم كرة القدم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا بالخطأ الذي ارتكبه عقب انتهاء مباراة فريقه أمام رين مساء أمس السبت في نهائي بطولة كأس فرنسا.

ودافع اللاعب عن نفسه مؤكدا أنه ما من شخص يستطيع أن يظل بلا أي مبالاة.

وكان نيمار وجه لكمة إلى وجه أحد مشجعي رين خلال صعوده لمنصة الاستاد من أجل تسلم ميداليات المركز الثاني.

وفوجئ نيمار بالمشجع يصور بهاتفه المحمول لحظة صعود لاعبي سان جيرمان وهم في غاية الحزن لاستلام الميداليات ما دفعه إلى توجيه لكمة إلى وجه المشجع لمنعه من التصوير.

وكانت المباراة بين الفريقين انتهت بالتعادل 2 / 2 ثم فاز رين 6 / 5 بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان.

وذكر نيمار، على صفحته بموقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت: "هل تصرفت بطريقة خاطئة؟ نعم، ولكن ما من أحد يمكنه أن يظل بلا مبالاة".

وكان نيمار تعرض لانتقادات عديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت بعد هذه الواقعة.

وفي المقابل، بث أليكس برناردو أحد الأصدقاء المقربين لنيمار، على انستغرام، مقطع الفيديو الذي التقطه المشجع والذي يطلق فيه بعض العبارات الاستفزازية تجاه لاعبي سان جيرمان.

وأشارت مقاطع فيديو أخرى بثت على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن نيمار /27 عاما/ اعتدى على المشجع بعدما فوجئ بهذه العبارات الاستفزازية خلال صعوده إلى منصة الاستاد.