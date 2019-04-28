كلوب يحسم الجدل حول خلافه مع صلاح

المصدر: البيان الالكتروني

نفى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، وجود خلافات سابقة مع النجم المصري محمد صلاح قائلا: لم أخض في أي جدال مع (مو) لاسيما بعد مباراة تشلسي".

وتابع كلوب:"سأقولها لكم لا تصدقوا 3 بالمئة مما تطالعون على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف "إن نجاح النجم المصري محمد صلاح في الحفاظ على مستواه طيلة موسمين "إنجاز لا يصدق".

وتألق صلاح بشكل لافت، مساء الجمعة، حين سجل هدفين وقاد فريقه للفوز بخماسية نظيفة على هدرسفيلد تاون في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات الدولي المصري ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في موسمين متتاليين، كما انفرد بصدارة لائحة هدافي "البريمرليغ" برصيد 21 هدفا، بفارق هدف واحد أمام زميله ساديو ماني.

وعقب مباراة الجمعة، قال كلوب "ما يحققه صلاح لا يصدق.. هذه سنة مهمة بالنسبة له، والحفاظ على المستوى نفسه للموسم الثاني على التوالي إنجاز كبير لصلاح، وهو أكثر أهمية من تسجيل 40 هدفا الموسم الماضي"، وفق ما نقل موقع "غول" الرياضي.

وقبل مواجهة هدرسفيلد راجت شائعات عن وقوع ما يشبه المشاجرة في غرفة تبديل الملابس بين صلاح وكلوب بعد مباراة تشلسي، وذلك على خلفية تقديم المصري ما قيل إنه طلب انتقال للرحيل عن "الريدز"، وهو ما نفاه كلوب بشكل قاطع، وفقاً لسكاي نيوز.