زيدان يرد على رسالة نيمار

المصدر: البيان الالكتروني

أكد المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، إن ريال مدريد مكان مناسب لتحقيق حلم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي عبر عن رغبته في مجاورة إيدن هازارد، الذي قد يلتحق بالنادي الملكي في الميركاتو الصيفي القادم.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن زيدان رده عن حديث نيمار باللعب بجانب هازارد، واعتبار ريال مدريد مكانا لتحقيق أحلام اللاعبين، بالقول "بالطبع أعتقد هذا، وأغلبية اللاعبين يعلمون أنه نادِ مهم ولهذا يرغبون في اللعب بصفوفه، وهذا أمر طبيعي، وسنرى ماذا سيحدث".

وكان نيمار قال خلال مقابلة مع شبكة "ESPN" الأميركية "هازارد لاعب مختلف، ولديه أسلوب مشابه لأسلوبي"، مضيفا "أعتقد أننا نستطيع اللعب معا سنحدث الخراب إن كنا معا في نفس الفريق". وفقاً لسكاي نيوز.

واعتبر مراقبون أن حديث نيمار رسالة مبطنة موجهة إلى النادي الملكي وهازارد، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الريال.