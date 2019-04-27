الإصابة تحرم الريال من جهود بنزيمة وتنذر بنهاية موسمه مبكراً

المصدر: (د ب أ)

أعلن ريال مدريد السبت أن مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة سيغيب عن صفوف الفريق خلال مباراته المقررة أمام رايو فاليكانو الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها في الفخذ الأيسر.

وحرمت الإصابة بنزيمة من المشاركة في تدريبات الفريق اليوم. وأصدر الطاقم الطبي للفريق بيانا ذكر فيه : "بعد فحص اللاعب كريم بنزيمة اليوم ، وجد الطاقم الطبي لريال مدريد أنه يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر".

ولم يحدد الطاقم الطبي الفترة التي يحتاجها اللاعب للعلاج والتأهيل لكنه سيغيب بالتأكيد عن مباراة الفريق غدا حسبما أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي للفريق اليوم قبل مباراة الغد.

وقد يستمر غياب بنزيمة حتى نهاية الموسم الحالي حيث تتبقى للفريق أربع مباريات من بينها مباراة الغد.

