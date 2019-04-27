صلاح وماني يقودان ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

انتزع فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤقتا، بفضل فوزه المستحق على هيديرسفيلد تاون 5 / صفر الجمعة في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري.

وتقدم ليفربول بهدف سجله نابي كيتا بعد مرور 16 ثانية فقط على بداية اللقاء، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 23 ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأولى ثم عاد ماني وسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 66 ثم عاد صلاح لتسجيل الهدف الثاني له والخامس لليفربول في الدقيقة 83.

وانفرد صلاح بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفا بفارق هدف أمام زميله ماني، الذي رفع رصيد أهدافه إلى 20 هدفا في المركز الثاني، وبفارق هدفين أمام سيرخيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي وبيير إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال، اللذان يتقاسمان المركز الثالث.

ورفع ليفربول رصيده إلى 91 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي يواجه بيرنلي بعد غد الأحد.

وتوقف رصيد هيديرسفيلد تاون عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير، وكان قد هبط رسميا إلى الدرجة الأدنى.

