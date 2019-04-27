كأس فرنسا طموح سان جرمان اليوم

المصدر: باريس - ا ف ب

يطمح فريق باريس سان جرمان إلى التتويج بكأس فرنسا لكرة القدم للمرة الخامسة توالياً عندما يلتقي رين في المباراة النهائية على ملعب استاد دو فرانس اليوم.

وتعززت حظوظ فريق العاصمة بالتتويج بمسابقة الكأس ليضمها إلى لقب بطل الدوري، بعودة مهاجميه البرازيلي نيمار والأوروغوياني ادينسون كافاني بعد غياب أشهر عدة عن الملاعب، ويعود إلى صفوف الفريق أيضاً الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا بعد غياب دام ستة أسابيع.

وتغلب سان جرمان على رين ذهاباً وإياباً في الدوري الفرنسي 3-1 و4-1، لكن الأخير يأمل في الثأر وإحراز بطولة الكأس للمرة الأولى منذ 48 عاماً.

وأكد المدرب الألماني توماس توخل أن فريقه يسعى إلى إحراز الثنائية المحلية وقال حارس مرمى الفريق الفونس أريولا «كأس فرنسا مهمة جداً لنا، ونأمل في إحرازها وعدم ترك أي شيء للآخرين».