رقم رائع ينتظر صلاح أمام هدرسفيلد

المصدر: البيان الالكتروني

سيحقق النجم المصري محمد صلاح رقماً رائعاً أمام هدرسفيلد الليلة.

وأشار موقع ليفربول الرسمي إلى أن صلاح حال مشاركته في المباراة ستكون هذه هي رقم 100 له في مسيرته مع الفريق منذ انضمامه له في عام 2017 قادما من روما.

وسجل صلاح خلال الـ99 مباراة السابقة 67 هدفا في كل البطولات وصنع 27 آخرين.

وأمام هدرسفيلد سجل صلاح هدفين وصنع هدفا.

ويرغب ليفربول في الفوز مساء اليوم الجمعة في ملعبه أنفيلد على هدرسفيلد في الجولة 36 من البريميرليج لتصدر جدول المسابقة مؤقتا.

وحينها سينتظر ليفربول نتيجة منافسه مانشستر سيتي بيرنلي يوم الأحد المقبل.