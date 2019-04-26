نيمار: أفضل اللعب بجانب هازارد

المصدر: د ب ا

اعترف نجم الكرة البرازيلية نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه شعر باستياء كبير من الانتقادات التي وجهت إليه خلال فترة تعافيه من الإصابة.

وقال نيمار في مقابلة مع قناة "فوكس سبورتس" التليفزيونية الرياضية: "لقد كان أمرا مبالغا فيه، أكثر شيء يؤلمني هو رؤية لاعبين حاليين وسابقين يقومون بانتقادي رغم أنهم كانوا أسوأ مني".

وكشف نيمار خلال المقابلة عن هوية اللاعب الذي يفضل اللعب بجانبه في الهجوم، حيث اختار البلجيكي ايدن هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي.

وأضاف نيمار قائلا: "أعتقد أن هازارد لاعب مختلف ولديه أسلوب لعب مشابه لأسلوبي".

وتحدث نيمار أيضا عن رحيله عن برشلونة وانضمامه لصفوف باريس سان جيرمان، حيث أكد قائلا: "كنت أبحث عن تحد جديد وصعوبات جديدة، أنا أحب نادي برشلونة حتى اليوم، أتحدث مع زملائي السابقين، ولكنني شعرت آنذاك أن لحظة البحث عن شيء جديد قد حانت".

وردا على سؤال حول رأيه عن اشتهاره بتعمد المبالغة في ادعاء الإصابة خلال المباريات، أجاب نيمار قائلا: "لقد تعرضت للإصابة وأنا أحاول أن أظل واقفا، لقد انتقدوني لأنني لم أسقط، الانتقادات كان مبالغا فيها".