صلاح يتلقى "ضربة موجعة" جديدة

المصدر: وكالات

تلقى النجم المصري محمد صلاح ضربة موجعة جديدة من رابطة اللاعبين المحترفين، حيث وجد نفسه خارج "فريق العام" للمسابقة ، وذلك بعد غيابه عن القائمة القصيرة للمرشحين للقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهيمن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب على الفريق الذي أعلنته رابطة اللاعبين المحترفين، الخميس، بـ6 لاعبين، مقابل 4 لاعبين لليفربول صاحب المركز الثاني.

وضم الفريق الحارس البرازيلي إيدرسون والمهاجمين رحيم سترلنغ وسيرجيو أجويرو، ولاعبي الوسط برناردو سيلفا وفرناندينيو والمدافع إيمريك لابورت، وجميعهم من سيتي.

وفي المقابل، سيطر ليفربول على المراكز الدفاعية بقيادة الهولندي فيرجل فان ديك وزميليه أندي روبرتسون وترينت ألكسندر-أرنولد، فضلا عن المهاجم السنغالي ساديو ماني، فيما كان صلاح، أفضل لاعب في المسابقة الموسم الماضي، أبرز الغائبين عن التشكلية المثالية.