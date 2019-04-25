المباريات المتبقية لمانشستر سيتي وليفربول في الدوري الانجليزي

المصدر: وكالات

بعد فوز مانشستر سيتي 2-1 على مضيفه مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة من المرحلة 31، رفع رصيده الى 89 نقطة من 35 مباراة، مستعيدا صدارة الترتيب بفارق نقطة عن ليفربول قبل ثلاث مباريات من ختام الموسم.

وتتبقى لكل من مانشستر سيتي وليفربول ثلاث مباريات حتى نهاية الموسم.

ويخوض ليفربول مباراتين على أرضه ضد هادرسفيلد (الجمعة) الذي هبط الى الدرجة الأولى وولفرهامبتون، تتوسطهما زيارة الى نيوكاسل الذي يشرف عليه الإسباني رافايل بنيتيز، المدرب السابق لـ "الحمر".

بينما يخوض سيتي مباراتين خارج أرضه ضد بيرنلي (السبت) وبرايتون، تتوسطهما استضافة ليستر سيتي.

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