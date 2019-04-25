السعودية قد تستضيف كأس السوبر الإسبانية

المصدر: أ ف ب

أفاد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روباليس، الأربعاء عن وجود "إمكانية" لإقامة الكأس السوبر الإسبانية التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس، في السعودية اعتبارا من 2020، على غرار الكأس السوبر الإيطالية.

وتعمل المملكة على استضافة عدد متزايد من الأحداث الرياضية العالمية، منها على سبيل المثال استضافة مباراة الكأس السوبر الإيطالية التي انتهت بفوز يوفنتوس على ميلان 1-صفر في يناير الماضي.

ووفقا لتقرير نُشِر في صحيفة "ماركا" الثلاثاء، يتفاوض الاتحاد الإسباني على صفقة تمتد ستة أعوام لإقامة مباراة الكأس السوبر في الشرق الأوسط اعتبارا من يناير 2020.

وأقر روبياليس خلال فطور مع صحافيين في مدريد أن استضافة المملكة لكأس السوبر هي "إمكانية"، في ظل تقارير عن سعي الاتحاد الإسباني للحصول على مردود يقدر بثلاثين مليون يورو سنويا من هذا الاتفاق.

لكن روبياليس رأى أنه "من الصعب جدا الوصول الى هذا الرقم، من الصعب جدا جدا. سنحاول الاقتراب (من هذا الرقم) قدر الإمكان".

كما يرغب روبياليس في تعديل الصيغة الحالية للكأس السوبر التي تقام حاليا بنظام مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس المحليين، وتوسيعها الى مربع ذهبي يشارك فيه طرفا نهائي الكأس، وبطل الدوري ووصيفه.

وستعرض هذه الصيغة الجديدة الإثنين خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني الذي سبق له أن أدخل تعديلا على المسابقة في 2018 بجعلها من مباراة واحدة عوضا عن مباراتي ذهاب وإياب، واستضافتها مدينة طنجة المغربية حيث تغلب برشلونة على إشبيلية 2-1.

لكن هذا التعديل، بالإضافة الى خطة لتغيير صيغة كأس إسبانيا واعتماد الاقصاء المباشر عوضا عن مباراتي ذهاب وإياب حتى الدور نصف النهائي، تعرضا لانتقادات شديدة من قبل الجمعية العمومية للأندية المحترفة خلال اجتماعها الأربعاء تحت رعاية رابطة الدوري "لا ليغا".