فان دايك يفوز بجائزة أفضل لاعب في البريمرليغ

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت صحيفة الميرور إن المدافع الهولندي فيرجل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي فاز بجائزة لاعب الموسم في البريمرليغ 2019".

من جانبها أكدت الديلي ميل أن فان دايك تفوق على رحيم ستيرلنغ وفاز بجائزة لاعب الموسم في البريمرليغ 2019، وأن الإعلان الرسمي سيكون غداً الخميس".

وكان النجم المصري محمد صلاح قد فاز بالجائزة نفسها الموسم المنصرم غير أنه خرج من القائمة النهائية في اختيارات هذا العام.

يذكر أن صلاح يغيب عن تدريبات ليفربول بسبب تواجده في الولايات المُتحدة الأمريكية ومن المتوقع غيابه عن مواجهة هادرسفيلد.