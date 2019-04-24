صورة محمد صلاح مع "أم التنانين" تثير الجدل

أثار لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، جدلا واسعا خلال مشاركته في فعاليات حفل مجلة "تايم" الأمريكية لإعلان قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وظهر صلاح مع الممثلة إميليا كلارك الشهيرة بدور "دينيريس تارغيريان" والملقبة في مسلسل "صراع العروش" بلقب "أم التنانين"، حيث ظهرت ترتدي الأحمر وهو لون زي ليفربول.

من جانبها، أعلنت لاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات أليكس مورغان، انضمامها لكتيبة مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي، بعد صورة لها مع محمد صلاح.

ونشرت أليكس مورغان صورة على حسابها الرسمي بموقع "انستغرام" مع محمد صلاح، موضحة أنها ستصبح مشجعة للريدز بداية من اليوم، بعد التقاطها الصورة مع صلاح.

وعلق بعض المتابعين لصلاح: "يا حظك يا صلاح مع أم التنانين مرة واحدة"، وقال آخر:" أنا دلوقتي عرفت ليه معدل تهديف محمد صلاح قل".