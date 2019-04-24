زيدان يكشف طموح ريال مدريد في الموسم المقبل

المصدر: د ب ا

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بأن هدفه الأول في الموسم المقبل هو تحقيق لقب الدوري الإسباني "الليغا" مع فريقه، بعد أن سيطر غريمه برشلونة على لقب هذه المسابقة خلال السنوات الـ 11 الأخيرة والتي شهدت فوزه بها ثماني مرات.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء قبل مباراة ريال مدريد أمام مضيفه خيتافي ضمن منافسات المرحلة الـ 34 لليغا والمقرر إقامتها غدا الخميس: "هذا اللقب كان دائما هدفا للنادي، لا يجب التفكير في أننا لا نهتم بالليغا وبالكأس وأننا نفكر فقط في دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد دائما ما كان يضع الليغا في ذهنه ولكن كان هناك فريق في المقابل يقوم بالأمور على نحو جيد للغاية".

وأضاف: "الهدف الأول في الموسم الجيد هو الليغا لأنها الأكثر تعقيدا والأكثر امتدادا ولهذا لا يجب أن نخفق، بدون أن نقلل من باقي المنافسات، سنسعى إلى الفوز بجميع الألقاب الممكنة".

وأشاد زيدان ببرشلونة، واستطرد قائلا: "إنهم يقومون بالأمور على نحو جيد مؤخرا، ريال مدريد لديه ألقاب أكثر تاريخيا، لدينا 33 لقبا في الليغا، كم لبرشلونة؟، لا أقول هذا للدفاع عن نفسي، علينا أن نغير هذا المسار، لأنني كنت أقول دائما إن الليغا هي الأكثر أهمية، لأنها بكل تأكيد الأكثر تعقيدا، في دوري أبطال أوروبا تخوض 12 أو 13 مباراة ولكن في الليغا تخوض 38 مباراة".

وأوضح زيدان أن سيطرة برشلونة على لقب الدوري المحلي في إسبانيا تعود للعديد من الأسباب ولكن النادي الملكي سيحاول أن يبدأ الليغا في الموسم القادم بأفضل طريقة.

وتابع المدرب الفرنسي قائلا: "إذا لم نفعل هذا ستتعقد الأمور، يجب أن تكون الليغا هي هدفنا الأول".