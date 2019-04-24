برشلونة يفوز على ألافيس بثنائية ويقترب من لقب " الليغا"

المصدر: ( د ب أ )

فاز برشلونة على مضيفه ألافيس 2/ صفر ، الثلاثاء، في المرحلة الرابعة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم كارليس ألينا لبرشلونة في الدقيقة 54، قبل أن يسجل لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، بعد أن ألغى الحكم هدفًا سجله المدافع جيرارد بيكيه، واحتسب بدلًا منه ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ( فار) التي أثبتت أن مدافع ألافيس لمس الكرة بيده قبل وصولها إلى بيكيه.

ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 46 نقطة في المركز الثامن.