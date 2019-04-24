رونالدو يطلب من يوفنتوس التعاقد مع هذا اللاعب

المصدر: البيان الالكتروني

طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إدارة يوفنتوس الإيطالي، التعاقد مع الموهبة البرتغالية الواعدة لاعب الوسط المهاجم جواو فيلكس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "إيبولا" البرتغالية، إن النجم الصاعد بسرعة الصاروخ في فريق بنفيكا، بات مطلوبا بقوة في يوفنتوس، بعد ترشيحه من قبل مواطنه الذي انتقل إلى "السيدة العجوز" الصيف الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني.



ولفت فيلكس (19 عاما) أنظار عمالقة أوروبا، ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي، في حين قدرت تقارير صحفية سعره بما يتراوح بين 100 و120 مليون يورو، وفقاً لسكاي نيوز.

وخلال 22 ظهورا في الدوري البرتغالي، سجل فيلكس 13 هدفا وصنع 7، كما أصبح أصغر لاعب يسجل ثلاثية (هاتريك) في الدوري الأوروبي، منذ نجح الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في ذلك عام 2007، مع أتلتيكو مدريد الإسباني.