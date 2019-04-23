شاهد .. رد فعل غريب من محمد صلاح بعد هدف ميلنر

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر مقطع فيديو صوره أحد مشجعي ليفربول رد فعل النجم المصري محمد صلاح بعد إحراز زميله جيمس ميلنر ضربة الجزاء التي ثار حولها جدل كبير في مباراة كاريف سيتي الأخيرة والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين منحاه صدارة البريميرليغ مؤقتا بانتظار لقاء الغد بين قطبي مدينة مانشستر اليونايتد والسيتي.

وكان ميلنر أصر على تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها محمد صلاح قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء رغم إمساك الهداف المصري بالكرة رغبة في الابتعاد بصدارة الهدافين التي تشهد منافسة حامية من أغويرو وأوباميانغ وزميله في الليفر ساديو ماني.

ويكشف فيديو يرصد التسديدة والاحتفال التالي لها، التقطه أحد المشجعين من المدرجات، تراجع محمد صلاح عن الاحتفال مع زملائه بعد تسجيل ميلنر من ركلة الجزاء.

ويظهر الفيديو انطلاق ميلنر للاحتفال، بعد تسجيل الهدف، وخلفه جوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، فيما اكتفى صلاح بمصافحة باردة مع أندي روبرتسون، وغير اتجاهه بعيدا عن زملائه المحتفلين.