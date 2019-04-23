ماذا قال بوجبا عن مواجهة مانشستر سيتي؟

المصدر: (د ب ا)

أكد الفرنسي الدولي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أن جماهير فريقه تستحق رد فعل قويا خلال مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي.

وتعرض مانشستر لهزيمة ساحقة على يد مضيفه إيفرتون بأربعة أهداف دون رد الأحد.

ولكن مانشستر لا يملك رفاهية الوقت وعليه الاستعدد جيدا قبل المواجهة المرتقبة أمام سيتي على ملعب اولد ترافورد، والتي قد تكون مصيرية في صراع سيتي مع ليفربول المتصدر على لقب الدوري الإنجليزي حيث تفصل بينهما نقطتين فقط.

وبدا مانشستر مستسلما أمام إيفرتون، في الوقت الذي أكد فيه مدرب الفريق اولي جونار سولسكاير، انه فوجئ بالمستوى الهزيل لفريقه.

واتفق معه بوجبا، الذي أكد بدوره "الجماهير ترغب في رد فعل من اللاعبين، والطريقة الوحيدة للاعتذار هي تقديم كل ما بوسعنا داخل الملعب".

وأضاف بوجبا "علينا أن نعتذر للجماهير بهذه الطريقة، أن نعطي كل شيء للنادي، للقميص، للزملاء ولأنفسنا لأننا لا يمكننا أن نظهر بمثل الصورة التي ظهرنا بها".

وأشار "يمكننا أن نخسر مباريات، ولكن بأداء جيد وبعزة نفس، عندما ترتدي هذا القميص فعليك أن تعمل وتحترم ثقافة وتاريخ هذا النادي وأن تعطي كل ما بوسعك".

وشدد بوجبا على أن لاعبي مانشستر عليهم الآن أن يثبتوا أحقيتهم بارتداء قميص مانشستر.

وختم بالقول "لم نحترم أنفسنا، أو النادي أو الجماهير، ما فعلناه داخل الملعب أمر غير جدير بالاحترام للزملاء وللجهاز الفني وللناس وللجميع".