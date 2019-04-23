تشلسي يتعادل مع بيرنلي ويفرط في المركز الثالث

المصدر: (د ب أ)

اقتنص فريق بيرنلي تعادلا مثيرا من ملعب مضيفه تشيلسي 2 /2 الاثنين في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الايرلندي جيف هيندريك بهدف لبيرنلي بعد مرور ثماني دقائق فقط من بداية المباراة إثر ضربة ركنية من الناحية اليسرى فشل دفاع تشلسي في التعامل معها لتصل الكرة إلى هيندريك الذي سدد بشكل رائع في الشباك.

ولكن بعد أربع دقائق فقط أدرك الفرنسي نجولو كانتي التعادل لتشيلسي بعد مجهود رائع من ادين هازارد في الناحية اليسرى ومروره من أكثر من مدافع قبل أن يرسل عرضية متميزة قابلها كانتي بتسديدة قوية في مرمى بيرنلي.

وتمكن المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين من تسجيل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة رائعة من سيزار أزبيليكويتا وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة ثم عرفت طريقها للشباك.

وأحرز آشلي بارنس هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة 24 بعد سلسلة من التمريرات داخل منطقة جزاء تشيلسي قبل أن تتهيأ الكرة أمام بارنس الذي لم يجد أي صعوبة في هز شباك أصحاب الأرض.

واهدر تشلسي فرصة الصعود إلى المركز الثالث واكتفى بتقدم مركز واحد إلى المركز الرابع.

وحصد تشلسي نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف توتنهام صاحب المركز الثالث.

كما نال بيرنلي نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل.

