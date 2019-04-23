غياب سيسوكو عن توتنهام وأياكس

المصدر: Ⅶ لندن - أ ف ب

توقع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام غياب لاعب خط وسطه الفرنسي موسى سيسوكو عن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد أياكس أمستردام الهولندي، بسبب إصابة تعرض لها الأسبوع الماضي.

وخرج سيسوكو مصاباً في أعلى الفخذ في إياب الدور ربع النهائي ضد مانشستر سيتي، وتوقع مدربه أن يحتاج إلى أسبوعين للتعافي، ما يعني أنه لن يكون جاهزاً لخوض مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي والتي يستضيفها توتنهام 30 الجاري.

وفي حال تأكد غياب سيسوكو، سيفتقد الفريق اللندني عنصراً أساسياً في تشكيلته، بجانب الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الذي لن يشارك في المباراة القارية بسبب الإيقاف، وعلى الأرجح المهاجم هاري كاين الذي أصيب في كاحله هذا الشهر، ورجح مدربه غيابه حتى نهاية الموسم.