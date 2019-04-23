داني ألفيس يحطم رقم حسام حسن الأسطوري

المصدر: البيان الالكتروني

حطم النجم البرازيلي، داني ألفيس، مدافع نادي باريس سان جيرمان، رقماً قياسياً استمر لسنوات طويلة في جعبة نجم منتخب مصر السابق حسام حسن.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن النجم البرازيلي (36 عاما)، الذي انضم إلى النادي الفرنسي في عام 2017، بات الأحد، اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم بعدما بلغ رصيده 42 لقبا، متقدما على حسام حسن الأيقونة المصرية، والذي سيطر على مسابقات الدوري والكأس في بلاده رفقة الأهلي والزمالك كما حقق بطولات أخرى ليبلغ رصيده الإجمالي 41 لقبا .

وأشارت الصحيفة وفقا لسكاي نيوز إلى أن حسام حسن، المدير الفني الحالي لفريق سموحة، لم يكن المصري الوحيد الذي ورد اسمه في القائمة الباررزة، بل توأمه إبراهيم حسن أيضا.