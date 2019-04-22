تحذير ليوفنتوس من هجوم ريال مدريد على محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت الصحافة الإيطالية نادى يوفنتوس الإيطالي من فشل التعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "توتو مريكاتو ويب"، أن نادي يوفنتوس يسعى لإبرام صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع محمد صلاح، على الرغم من تأثر الميزانية بخروج الفريق من الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم أمام أياكس أمستردام الهولندي، بجانب ضم كريستيانو رونالدو الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد الإسباني مقابل 105 ملايين يورو، وفق ما نشرته اليوم السابع.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع محمد صلاح حتى لو وصل الأمر إلى التضحية بمهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لصالح نادي ليفربول.

وتحدثت الصحيفة عن عودة النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، لدائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد معه في الصيف المقبل خاصة في حال فشل التعاقد مع إيدين هازارد نجم تشيلسي، الأمر الذي يهدد أحلام يوفنتوس في ضم هداف النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

واختتمت الصحيفة الإيطالية تقريرها بهذا الشأن وقالت، "على الرغم أن محمد صلاح لا يفكر حالياً في خطوته القادمة إلا أن يوفنتوس وريال مدريد مستعدان للتعاقد معه".