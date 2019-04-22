زيدان: بنزيما أفضل مهاجم رقم 9 في العالم

المصدر: د ب ا

وصف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مواطنه ولاعب فريقه كريم بنزيما بأنه أفضل مهاجم في العالم بالقميص رقم 9 بعد تألقه الكبير في الدوري الإسباني "الليغا" مؤخرا وإحرازه العديد من الأهداف.

ويمر بنزيما بفترة تألق كبيرة مع ريال مدريد هذه الآونة، حيث صعد إلى المركز الثاني في ترتيب هدافي الليغا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، صاحب المركز الأول.

ورفع بنزيما رصيده من الأهداف في الليغا إلى 21 هدفا بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى أتلتيك بيلباو أمس الأحد.

وقال زيدان: "جميع اللاعبين يعرفون كيف هو كريم وما يمكن أن يقدمه للفريق، ما يفعله على المستوى التهديفي أمر مذهل في الحقيقة، أنا سعيد من أجله، يتحلى بثقة في نفسه، ويعرف أنه يمكنه أن يقوم بالأمور على نحو أفضل".

وأضاف: "ما يقوم به كريم لا يفاجئني، لا أعرف إذا كان أفضل رقم 9 في العالم، ولكنه هنا منذ 10 سنوات ويفصله هدفان عن أفضل رقم له، بالنسبة لي هو الأفضل، ولكن يمكن لأي شخص أن يقول رأيه".

يذكر أن بنزيما قاد ريال مدريد أمس لتحقيق فوز سهل على مضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثية نظيفة في المرحلة الـ 33 من الليغا.