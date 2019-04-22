جماهير اليونايتد تطالب برحيل بوغبا إلى ريال مدريد

المصدر: د ب ا

كشفت وسائل إعلام إسبانية اليوم الاثنين أن الأسابيع القليلة المتبقية في عمر الموسم الجاري ستكون على الأرجح هي الأيام الأخيرة التي سيقضيها اللاعب الفرنسي بول بوغبا بين صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يشار إلى أن بعض الصحف في إسبانيا وإنجلترا تكهنت في الآونة الأخيرة باقتراب بوغبا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، ضمن الصفقات الجديدة التي ينوي الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، إبرامها خلال الصيف المقبل لتدعيم صفوف فريقه.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد قد لا يمانع في رحيل بوغبا عن صفوفه وذلك بعدما ضاق ذرعا بتصرفات النجم الفرنسي والتي كان أبرزها رفضه تحية الجماهير بعد سقوط الفريق أمس الأحد برباعية نظيفة أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي.

وعقب انتهاء المباراة توجه المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، مع مجموعة من اللاعبين لتحية الجماهير التي جاءت زاحفة خلف فريقها لتؤازره من أجل الاعتذار لهم عن هذا السقوط المروع.

ولكن بول بوغبا تخلف عن هذا الحدث وآثر الانشغال في الحديث مع كورت زوما، لاعب ايفرتون، وتبادل القمصان معه، مما أثار انتقادات الجماهير ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وصلت إلى حد المطالبة ببيعه إلى ريال مدريد.

وقال أحد مشجعي مانشستر يونايتد: "على بوغبا أن يرحل هذا الصيف، نحن نقدم له الدعم من بعد عودته من تورينو رغم أدائه المتراجع، فليمضي وقتا طيبا في مدريد".

ومن جانبه انتقد غاري نيفل، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، التركيز الزائد لبوغبا وزملائه في التواجد المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال: "ليس هناك حاجة لقول أسماء، إنهم دائما موجودون مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

ويعتبر بوغبا أحد أبرز النجوم الذي يتطلع ريال مدريد للتعاقد معهم خلال الفترة القادمة من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم للعودة إلى المنافسة على جميع الألقاب في الموسم المقبل.