مبابي يكشف موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد

المصدر: وكالات

أكد المهاجم الفرنسي كليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أنه باق مع ناديه ولا يفكر في الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني كما أشيع خلال الفترة الأخيرة.

ويمتد تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى عام 2022، حيث كشف اللاعب أنه ينوي الاستمرار مع النادي الفرنسي حتى ذلك التاريخ.

وقال مبابي في تصريحات لشبكة "كنال بلس" التليفزيونية الفرنسية: "أنا جزء من مشروع باريس سان جيرمان، أنا سعيد من أجل عودة زيزو (زين الدين زيدان) إلى ريال مدريد، أشاهد المباريات كأحد المعجبين".

يذكر أن وسائل الإعلام الإسبانية تكهنت في الآونة الأخيرة أن مبابي سيكون أحد صفقات الصيف المقبل التي سيبرمها ريال مدريد لتدعيم صفوفه، وذلك لأن اللاعب الفرنسي الشاب يحظى بإعجاب زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، الذي يعتبره أحد أبرز النجوم على الساحة الكروية العالمية.

ويسعى ريال مدريد إلى تدعيم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة، حيث يقود زيدان منذ عودته لقيادة الفريق حملة تغيير كبيرة لتغيير شكل الفريق وإعداده من جديد لاستعادة روح المنافسة على جميع الألقاب بعد أن خرج هذا الموسم خاوي الوفاض.

وبرز اسم مبابي بين الأسماء التي رشحها زيدان لارتداء قميص ريال مدريد خلال الموسم المقبل، بجانب البلجيكي ايدن هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، الذي يعد أقرب المرشحين للانضمام لصفوف النادي الإسباني خلال الأيام القليلة المقبلة.