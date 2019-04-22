سان جرمان بطل الدوري الفرنسي للمرة الثامنة

المصدر: عواصم - وكالات

احتفظ باريس سان جرمان بلقبه بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد تعادل مطارده المباشر ليل سلباً مع ضيفه تولوز أمس. ورفع ليل رصيده إلى 65 نقطة، لكنه يتأخر بفارق 16 نقطة عن سان جرمان «قبل مباراته أمس أمام موناكو»، وتتبقى 5 جولات في الدوري مايعنى تتويج سان جرمان بلقبه الثامن تى في حال خسارته كل مبارياته المقبلة،

واستعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على كارديف سيتي 2 ـ صفر ووصل إلى 88 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي والذي بات مطالباً بالفوز على مانشستر يونايتد الأربعاء في «المؤجلة »لانتزاع الصدارة.