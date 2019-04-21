بنزيمة يقود الريال لاجتياز بلباو بثلاثية

المصدر: د ب ا

واصل النجم الفرنسي كريم بنزيمة ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بهم فريقه ريال مدريد للفوز 3 / صفر على ضيفه أتلتيك بلباو اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز خيتافي على ضيفه أشبيلية 3 / صفر، وفياريال على ضيفه ليجانيس 2 / 1، فيما تعادل ليفانتي مع ضيفه إسبانيول 2 / 2.

وارتفع رصيد الريال، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب تعادله المخيب مع ليجانيس في المرحلة الماضية، إلى 64 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد أتلتيكو بلباو، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 46 في المركز السابع.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وارتدى بنزيمه ثوب الإجادة في اللقاء خلال الشوط الثاني، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في الدقائق 47 و76 و90، ليواصل تألقه بعدما سبق له التسجيل في المباريات الأربع الأخيرة أمام هويسكا وبلنسيه وإيبار وليجانيس.

ورفع بنزيمه رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 21 هدفا، محتلا المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة، التي يتربع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على صدارته برصيد 33 هدفا، فيما يتفوق بفارق هدف وحيد على الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، صاحب المركز الثالث.

ويعد هذا هو الهاتريك الثاني الذي يحرزه بنزيمه في الدوري الإسباني، بعدما سجل ثلاثة أهداف أيضا في مرمى رايو فاليكانو في ديسمبر عام 2015.

وعلى عكس المتوقع، بدأت المباراة باستحواذ من جانب بلباو، ولكن بلا فاعلية على المرمى، قبل أن ينظم الريال صفوفه ويشكل أول خطورة على مرمى الفريق الباسكي في الدقيقة التاسعة، حينما مرر ماركو أسينسيو كرة عرضية نحو منطقة الجزاء، لكن ياجو هيريرين، حارس مرمى الضيوف أمسك الكرة بعدما خرج من مرماه.

وكاد مارسيللو أن يفتتح التسجيل للريال في الدقيقة 13، حينما أطلق قذيفة مدوية من على حدود منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة من لوكاس فاسكيز، لكن الكرة علت العارضة بقليل.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث توقف اللعب لبعض الوقت في الدقيقة 21، من أجل علاج إيكر مونيان لاعب بلباو، الذي تعرض لتدخل عنيف من مارسيللو.

وأرسل إينياكي ويليامس لاعب بلباو كرة عرضية خطرة إلى داخل منطقة جزاء الريال في الدقيقة 28، غير أن الكوستاريكي كايلور نافاس، حارس مرمى الفريق الملكي أمسك الكرة في الوقت المناسب.

وأضاع إينيجو كوردوبا فرصة محققة لبلباو في الدقيقة 39، عندما تابع تمريرة عرضية من إينيجو ليكو، ليسدد ضربة رأس لكنها مرت بعيدة عن المرمى، قبل أن يهدر زميله راؤول جارسيا فرصة أخرى للضيوف في الدقيقة 43، حينما سدد ضربة رأس من متابعة لركلة ركنية، كان لها نافاس بالمرصاد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

ومن أول هجمة منظمة للريال في الشوط الثاني، أحرز نجمه الفرنسي كريم بنزيمه الهدف الأول في الدقيقة 47.

وتلقى بنزيمه تمريرة عرضية متقنة من أسينسيو، ليسدد ضربة رأس رائعة، واضعا الكرة على يسار هيريرين، الذي حاول إبعادها دون جدوى لتعانق شباكه.

وكاد توني كروس أن يعزز النتيجة في الدقيقة 49، حينما مرر لوكا مودريتش كرة أمامية داخل منطقة جزاء بلباو، وصلت إلى مارسيللو، الذي حاول تمرير الكرة بعقب القدم إلى كروس، ليسدد تصويبة قوية مرت فوق العارضة مباشرة.

طالب لاعبو بلباو بالحصول على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة كتف مارسيللو داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض في الدقيقة 54، لكن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب.

وأهدر بنزيمه فرصة أخرى للريال في الدقيقة 56، حيث تلقى عرضية خطيرة من لوكاس فاسكيز من الناحية اليمنى، ليسدد من داخل المنطقة في حراسة مدافعي بلباو، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيمن مباشرة.

وقاد بينات اتشبيريا هجمة مرتدة لبلباو في الدقيقة 67، حيث مرر الكرة لويليامس، لكن نافاس خرج من مرماه في الوقت المناسب وأمسك الكرة بثبات.

أجرى الريال تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 69 بنزول جاريث بيل وإيسكو بدلا من لوكاس فاسكيز وتوني كروس.

وجاءت الدقيقة 76 لتشهد الهدف الثاني للريال عن طريق بنزيمه، الذي تابع ركلة ركنية نفذها مودريتش، ليرتقي فوق الجميع ويسدد ضربة رأس متقنة على يمين حارس بلباو.

أجرى بلباو تبديلين في الدقيقة 77 بنزول أريتز أدوريز وأوناي لوبيز بدلا من راؤول جارسيا وإينيجو كوردوبا، فيما دفع الريال بتبديله الثالث في الدقيقة 84 بنزول ابراهيم دياز بدلا من أسينسيو.

وكاد ابراهيم دياز أن يسجل هدفا آخر للريال في الدقيقة 85، بعدما توغل بالكرة حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، لكنه سدد برعونة ليبعدها هيريرين لركلة ركنية لم تسفر عن أي جديد.

وأضاع جاريث بيل فرصة مؤكدة للريال في الدقيقة 89، عندما تلقى تمريرة بينية خطيرة ليسدد من داخل المنطقة كرة ساقطة (لوب) خلف هيريرين، الذي خرج من مرماه لملاقاته، لكن الكرة علت العارضة بسنتيمترات.

وواصل بنزيمه تألقه، بعدما سجل الهدف الثالث للريال في الدقيقة 90، مستغلا هفوة من هيريرين، الذي خرج من مرماه للحصول على الكرة لكن جاريث بيل استخلصها بمهارة من أمامه وأرسلها لبنزيمه ، الذي سدد في الشباك الخالية، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية، معلنا فوز الريال 3 / صفر على بلباو.