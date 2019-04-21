يوفنتوس بطلاً لــ«الكالشيو» للمرة 35

المصدر: تورينو - أ ف ب

توج يوفنتوس بطلاً للدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الثامن توالياً، بفوزه الصعب أمس على ضيفه فيورنتينا 2-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين، ليحسم البطولة قبل خمس مراحل من النهاية.

ووسع يوفنتوس الفارق مع مطارده ووصيفه في الموسم الماضي نابولي إلى 20 نقطة، بينما تتبقى للأخير 18 نقطة كحد أقصى من ست مباريات حتى نهاية الموسم، أولها غداً عندما يستضيف أتالانتا.

وعزز فريق «السيدة العجوز» رقمه القياسي في عدد ألقاب الدوري، وسيرفع كأسها للمرة الـ35، والخامسة توالياً مع مدربه أليغري.

وبحسمه اللقب قبل 5 مراحل، عادل يوفنتوس الرقم القياسي في إيطاليا الذي حققته سابقاً 3 أندية هي إنتر ميلان (موسم 2006-2007)، تورينو (1947-1948) وفيورنتينا (1955-1956).