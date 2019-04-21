صدارة «البريمرليغ» في قبضة «سيتي»

المصدر: مانشستر - ا ف ب

حافظ مانشستر سيتي على موقع القيادة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعودته لصدارة «البريمرليغ» بفوزه على ضيفه توتنهام هوتسبر 1- 0 في المرحلة الخامسة والثلاثين، وأصبح الفارق بينه وبين ليفربول، نقطة واحدة، ووصل إلى النقطة 86، ويلعب ليفربول، في المرحلة نفسها اليوم مع ضيفه كارديف سيتي، فيما سيكون مانشستر سيتي على موعد مرتقب الأربعاء ضد جاره ومضيفه يونايتد، في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الحادية والثلاثين.

وحقق سيتي فوزه العاشر توالياً في الدوري هذا الموسم، بفضل هدف مبكر في الدقيقة الخامسة للشاب فيل فودن «18 عاماً»، هو الأول له مع فريقه في الدوري الممتاز.