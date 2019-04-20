صلاح على بُعد هدف من تحقيق إنجاز جديد

المصدر: البيان الالكتروني

أصبح النجم المصري محمد صلاح على بُعد هدف واحد لمعادلة أحد الأرقام التاريخية لفريق ليفربول.

وأحرز صلاح (26 عاما) 3 أهداف في مباريات فريقه الأخيرة، منها هدفان في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 19 ويشارك الأرجنتيني سيرخيو أغويرو صدارة هدافي المسابقة.

وبهذا أصبح صلاح على بُعد هدف واحد من تسجيل 20 هدفا على الأقل في موسمين متتاليين، وهو إنجاز لم يحققه في تاريخ ليفربول سوى الإنجليزي روبي فاولر في موسمي 1994-1995 و1995-1996، والأوروغواياني لويس سواريز في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وتمني جماهير ليفربول النفس أن يحقق الفريق الفوز خارج الديار على كارديف سيتي، الأحد، في المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي، للحفاظ على أمل المنافسة مع مانشستر سيتي، في مباراة ستكون أيضا فرصة لصلاح من أجل مشاركة فاولر المعتزل وسواريز مهاجم برشلونة الإسباني حاليا وفقا لسكاي نيوز.