بايرن ميونيخ يعزز صدارته وينقل الضغط إلى دورتموند

المصدر: وكالات

عزز بايرن ميونيخ صدارته وابتعد بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند بفوزه الصعب على ضيفه فيردر بريمن 1-صفر بهدف للمدافع نيكلاس زوله، في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وواصل الفريق البافاري الساعي إلى تتويجه السابع تواليا ضغوطه على دورتموند الذي يحل الأحد ضيفا على فرايبورغ، بأولوية الفوز وعدم الإقدام على أي خطوة ناقصة في حال أراد إبقاء المنافسة مفتوحة على لقب البوندسليغا، مع تبقي خمس مباريات فقط بعد لقائه في المرحلة الحالية.

ورفع بايرن، رصيده إلى 70 نقطة، بينما تجمد رصيد بريمن الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، عند 46 في المركز الثامن.

وعانى بايرن أمام ضيفه لتحقيق فوزه التاسع في مبارياته الـ 11 الأخيرة مقابل تعادل وخسارة، بينما مني بريمن بخسارته الأولى في مبارياته الـ 11 الأخيرة، مقابل خمسة انتصارات ومثلها من التعادلات.

وقال مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش "كان من الجيد لو تمكنا من استغلال عدد أكبر من فرصنا، لكننا نستحق الفوز".

واستعان كوفاتش بالدولي الفرنسي كينغسلي كومان أساسيا، فيما أبقى على مقاعد البدلاء مواطنيه فرانك ريبيري وكورنتان توليسو، في حين افتقد الفريق لمدافعه ماتس هوملس ولاعب الوسط الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز والحارس الدولي مانويل نوير بسبب الإصابة.

ونجح بريمن في الحد من خطورة العملاق البافاري في الشوط الأول، ما انعكس ندرة لفرص المضيف، وأخطرها في الدقيقة 26 عندما مرر الإسباني تياغو ألكانتارا كرة داخل المنطقة إلى سيرج غنابري المتربص خلف الدفاع فاستدار حول نفسه وسددها "على الطاير"، أبعدها حارس بريمن التشيكي جيري بافلينكا بقدمه اليمنى.

وبدأ بايرن الشوط الثاني ضاغطا، وكانت له تسديدة عبر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي من خارج المنطقة صدها بافلينكا (49)، قبل أن يتألق الأخير مجددا بصده تسديدة لغنابري قبل أن ترتد من القائم الأيمن (54).

وتبدلت المعطيات بعدما رفع الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه مدافع بريمن الصربي ميلوس فيلكوفيتش لضرب زوله بالكوع (58)، بعد أولى نالها في الشوط الأول لعرقلته ليفاندوفسكي.

وقدم زوله فائدة إضافية للفريق البافاري، عندما سدد كرة أرضية من خارج المنطقة ارتطمت بالهولندي دافي كلاسن وحولت مسارها لتخدع الحارس بافلينكا الذي ارتمى نحو الجهة اليسرى، لتدخل الكرة وسط مرماه (75).

وتابع بايرن الضغط لتعزيز النتيجة، لكن تسديدة ليفاندوفسكي من خارج المنطقة ارتدت من العارضة (79).

وشهدت المباراة دخول البيروفي كلاوديو بيتزارو، مهاجم بايرن السابق وبريمن الحالي وأكبر هدافي البوندسليغا سنا (40 عاما)، تحت وابل من تصفيق المشجعين في ملعب "أليانز أرينا"، بدلا من نوري شاهين (81)، من دون أن يؤدي ذلك الى تبديل في النتيجة.