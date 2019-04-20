مفاجأة مدوية في قائمة أفضل 6 لاعبين في الدوري الانجليزي

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم اليوم، القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2018.

وضمت القائمة النهائية 6 لاعبين وهم، ثلاثي مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو، ورحيم ستيرلينغ، وبيرنارندو سيلفا، وثنائي ليفربول ساديو ماني، وفيرغيل فان دايك، ونجم نادي تشيلسي إيدين هازارد.

وشهدت القائمة مفاجأة من العيار الثقيل، بغياب هداف نادي ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، الذي توج بالجائزة في الموسم الماضي.

وتراجع أداء صلاح في بعض من فترات الموسم الحالي، إلا أن أهدافه وتمريراته الحاسمة كان لها دور كبير في منافسة "الريدز" على لقب الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح احتكر كافة الجوائز الفردية في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، بتتويجه بالحذاء الذهبي لأفضل لاعب في استفتاءات رابطة المحترفين ورابطة النقاد ورابطة اللاعبين، كما نال جائزة أفضل هداف في "البريمير ليغ".