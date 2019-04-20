الاتفاق السعودي يقيل مدربه

المصدر: الرياض - ا ف ب

أعلنت إدارة نادي الاتفاق السعودي أمس إقالة المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس بعد سلسلة النتائج المخيبة، وآخرها الخسارة أمام مضيفه الاتحاد بثنائية نظيفة ضمن المرحلة 28 من الدوري، ويحتل الاتفاق المركز التاسع في الدوري مع 33 نقطة.

وقاد الإسباني بيرناس الاتفاق في 16 لقاء بالدوري، حقق خلالها 4 انتصارات، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم.

وخلف بيرناس المدرب الأوروغوياني المقال راموس ،نوفمبر الماضي، وانتقل إلى الفريق الأول بعدما تولى تدريب فريق الشباب بالاتفاق منذ 2017، كما عمل مساعداً لمدرب الاتفاق سعد الشهري موسم 2017-2018.