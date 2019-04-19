كلوب: صلاح نموذج للجميع

المصدر: وكالات

قال المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب إن نجاح محمد صلاح في ليفربول يتجاوز كرة القدم، قائلا إنه يحطم الحواجز الدينية والثقافية في "مناخ سياسي عالمي خطير".

وجاء حديث كلوب تعليقا على اختيار مجلة تايم الأمريكية، صلاح ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم في استطلاع أجرته وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو التقدير الذي جلب الفخر للنادي أيضا.

وأوضح كلوب إن تأثير محمد صلاح خارج الملعب يتجاوز صدى موهبته الكروية فهو "نموذج يحتذى به في العديد من الأشياء المختلفة.من الجيد حقًا أن يكون لدينا (صلاح) وساديو أيضًا. كلاهما مسلمان ويعيشان في عالم يتم فيه مناقشة هذه الأشياء غالبًا بطريقة خطرة، حيث يعتقد الناس "أنهم جميعًا مثل هذا" أو "كلهم مثل ذلك".و"نحن نعلم أن هذا غير صحيح ، لكن من الجيد أن يكون هناك شخص ممتلئ بالبهجة، مليء بالحب وأن يفعل ما يفعله بشأن دينه."

وأضاف "إنه جيد للغاية مع جميع الأولاد وهو مؤثر للغاية بالنسبة لنا. وإذا كان هناك من يعتقد أنه مؤثر بالنسبة لبقية العالم، فهذا جيد، فليظهر ذلك".