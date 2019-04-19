أرسنال يفوز على نابولي ويتأهل للمربع الذهبي بالدوري الأوروبي

المصدر: ( د ب أ )

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه الخميس على نابولي الإيطالي 1/ صفر، في إياب دور الثمانية للمسابقة.

واستفاد أرسنال من فوزه ذهابًا 2 / صفر، ليتأهل إلى المربع الذهبي بعد تفوقه 3 / صفر في مجموع المباراتين.

وسجل الفرنسي أليكسندر لاكازيت هدف مباراة اليوم الوحيد في الدقيقة 36 من ضربة حرة مباشرة.

ويلتقي أرسنال بفريق فالنسيا الإسباني في الدور قبل النهائي، حيث تقام مباراة الذهاب في لندن في الثاني من مايو المقبل، ومباراة العودة في التاسع من نفس الشهر.

وفي مباراة أخرى ضمن ربع النهائي، انتزع فرانكفورت بطاقة التأهل من فم ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين للصربي فيليب كوستيتش (37) وسيباستيان روده (67)، ليعوض سقوطه ذهابا في البرتغال 2-4.

الى ذلك، جدد فالنسيا فوزه على موطنه فياريال بتغلبه عليه بهدفين لطوني لاتو (13) ودانيال باريخو (54) بعدما هزمه في عقر داره ذهابا 3-1.