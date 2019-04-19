تشلسي يعبر سلافيا براغ برباعية ويتأهل للمربع الذهبي بالدوري الأوروبي

المصدر: (د ب أ)

واصل فريق تشلسي الانجليزي مسيرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم وتأهل للدور قبل النهائي للمسابقة بفوزه 4 / 3 على ضيفه سلافيا براغ التشيكي الخميس في إياب دور الثمانية للمسابقة.

وكرر تشلسي تفوقه على نظيره التشيكي، بعدما كان تغلب عليه 1 / صفر في العاصمة التشيكية براغ يوم الخميس الماضي، ليظفر ببطاقة الترشح للمربع الذهبي عن جدارة واستحقاق، بفوزه 5 / 3 في مجموع اللقائين.

وتقدم تشلسي بهدف مبكر حمل توقيع بيدرو رودريجيز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يأتي الهدف الثاني بنيران صديقة، حيث سجله الإيفواري سيمون ديلي مدافع سلافيا براغ بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

وأضاف المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الهدف الثالث لتشلسي في الدقيقة 17، وقلص توماس سوسيك الفارق بتسجيله الهدف الأول لسلافيا براغ في الدقيقة 26.

وعاد بيدرو لهز الشباك من جديد، وسجل الهدف الرابع لتشلسي والثاني له في الدقيقة 27، قبل أن يحرز بيتر سيفشيك الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 51 و54.

