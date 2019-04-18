فان دايك يكشف كيفية إيقاف ميسي

المصدر: أ ف ب

أقر الهولندي فيرجيل فان دايك بعدم قدرته على وقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمفرده،وانما الأمر يحتاج إلى جهد من الجميع ، وذلك عندما يتواجه فريق الأول ليفربول الإنجليزي، مع فريق الثاني برشلونة الإسباني، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال فان دايك عن المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتيني "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم لكن سنرى. ستكون مواجهة رائعة بالنسبة لنا جميعا".

أضاف "الأهم هو أن نقوم بالجهد سويا، والأمر لا يمكن أن يكون مواجهة شخص لشخص، ولا يتعلق الأمر بمواجهة بيني وبين مهاجم بعينه. الأمر دائما هو نحن ضد الجميع، وأعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكننا من أن ندافع بشكل جيد".

ويأمل ليفربول في أن تشكل عودة جو غوميز ومشاركته كبديل ضد بورتو في إياب الدور ربع النهائي الأربعاء (4-1 لصالح ليفربول)، بعد غيابه منذ تعرضه لكسر في السابق في ديسمبر الماضي، دفعا إضافيا لخط دفاعه مع التحضير لمواجهة قوة هجومية ضاربة في برشلونة يجسدها ميسي وزميله الهداف الأوروغوياني لويس سواريز.



