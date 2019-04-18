ماذا قال غوارديولا بعد الخروج "القاسي"؟

المصدر: وكالات

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه "سيقف سويا" وسيقاتل من أجل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء حلم تحقيق أربعة ألقاب أمس الأربعاء عقب الخروج المثير من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام توتنهام هوتسبير.

وودع سيتي البطولة بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بعد الفوز 4-3 في الإياب باستاد الاتحاد والتعادل 4-4 في النتيجة الإجمالية.

واعتقد فريق المدرب غوارديولا أن هدف رحيم سترلينغ في الوقت المحتسب بدل الضائع صعد به إلى الدور قبل النهائي لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بداعي وجود تسلل ضد سيرجيو أغويرو.

وقال غوارديولا "كانت (نهاية) قاسية لكن هذا ما حدث وعلينا تقبله".

وأضاف المدرب الإسباني الذي ودع فريقه البطولة أمام منافس محلي آخر هو ليفربول من الدور ذاته في الموسم الماضي "بعد 20 دقيقة تقدمنا 3-2. صنعنا العديد من الفرص في الشوط الثاني وأحرزنا الأهداف التي كنا بحاجة إليها. للأسف كانت نهاية سيئة لنا لذا أوجه التهنئة إلى توتنهام وأتمنى له حظا موفقا في الدور قبل النهائي".

وواصل غوارديولا دعمه لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الذي سمح باحتساب هدف فرناندو يورينتي رغم شكوك بوجود لمسة يد.

لكنه شكك في قرار الحكم بشأن هدف يورينتي والذي اعتبر الحكم أن الكرة لمست أعلى فخذ اللاعب الإسباني إلى داخل الشباك.

وقال "أدعم تقنية حكم الفيديو المساعد لكن ربما من زاوية واحدة بدا أن هدف فرناندو يورينتي جاء بلمسة يد وربما من الزاوية التي شاهدها الحكم كان صحيحا".

وأمام مدرجات ممتلئة شجعت سيتي في الشوط الثاني منح أغويرو التقدم لصاحب الأرض 4-2 بتسديدة قوية في الدقيقة 59 ليبدو فريق المدرب غوارديولا في طريقه إلى الدور قبل النهائي.

وقال غوارديولا "أنا فخور باللاعبين والجماهير. لم أسمع مثل هذا التشجيع منذ أن حضرت إلى مانشستر لكن كرة القدم لا يمكن توقعها".

ويستضيف سيتي منافسه توتنهام مرة أخرى في الدوري يوم السبت إذ يتنافس ضد ليفربول على الصدارة عقب انتهاء أحلام الرباعية.

ونال سيتي لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويتأخر بنقطتين عن ليفربول في الترتيب لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وقال المدرب الإسباني "يجب علينا الوقوف سويا وإظهار رد الفعل. فترة (قصيرة) وضد الفريق ذاته. لا يمكننا التفكير كثيرا لآن. علينا محاولة النوم لأطول فترة ممكنة وسنستعد في اليوم السابق للمباراة".

وأضاف "كافحنا لتسعة أو عشرة أشهر في الدوري الممتاز وما زلنا هنا. الأمر بين أيدينا. (أمس) كان صعبا و(اليوم) سيكون صعبا أيضا لكننا سنكون مستعدين غدا".