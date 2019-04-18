ماذا قال محمد صلاح عن المرأة؟

المصدر: د ب ا

طالب النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، الرجال في مصر والعالم الإسلامي، بمزيد من الاحترام للمرأة، وقال في مقابلة مع مجلة تايم الأمريكية: "أعتقد أن علينا أن نغير الطريقة التي تتعامل بها ثقافتنا مع المرأة، الأمر ليس اختياريا".

وقال صلاح/26 عاما/ إنه وبعد أن رأى كيف تعامل المرأة "في ثقافتي وفي الشرق الأوسط" فقد غير طريقة تفكيره بشأن العلاقة بين الجنسين، "فقد أصبحت أدعم المرأة أكثر مما كنت أفعل في السابق، لأني أشعر أنها تستحق أكثر مما يعطونها الآن، في الوقت الحالي".

يشار إلى أن المجلة اختارت لاعب منتخب مصر ومهاجم ليفربول ضمن الـ 100 شخصية الأكثر تأثيرا على مستوى العالم.