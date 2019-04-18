ليفربول يواجه برشلونة في نصف نهائي أبطال أوروبا

حجز ليفربول الإنجليزي مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الثانية تواليا والـ 11 في تاريخه، وذلك بتجديده فوزه على مضيفه بورتو البرتغالي وهذه المرة 4-1 الأربعاء في إياب ربع النهائي.

وخرج ليفربول فائزا 2-صفر في الذهاب، وجدد تفوقه الأربعاء بأهداف السنغالي ساديو مانيه (26) والمصري محمد صلاح (65) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (77) والهولندي فيرجيل فان دايك (84)، فيما كان هدف المضيف الوحيد من نصيب البرازيلي إيدر ميليتاو (68).

ويلتقي "الحمر" في دور الأربعة مع برشلونة الإسباني الذي جدد الثلاثاء فوزه على ممثل إنكلترا الآخر مانشستر يونايتد 3-صفر (فاز ذهابا 1-صفر).