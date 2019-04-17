وكيل صلاح يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

المصدر: (د ب أ)

نفي رامي عباس وكيل النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم، التقرير المصور الذي نشرته صحيفة (آس) الإسبانية اليوم الأربعاء، والتي أشارت فيه إلى تقدم اللاعب بطلب رسمي لإدارة النادي بالرحيل عن قلعة (آنفيلد) معقل الفريق الأحمر.

وكتب عباس على حسابه الالكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "صحيفة آس تتناول أخبار غير صحيحة من جديد".

وكان عباس قد شن هجوما لاذعا ضد الصحيفة، التي تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد، في وقت سابق، حيث أشار إلى أنها بحاجة لمصادر أفضل حينما نشرت خبرا بأن صلاح عرض خدماته على فريق برشلونة الإسباني.

وأثارت (آس) الجدل، حيث أشارت في تقرير لها إلى أن صلاح تقدم بطلب رسمي لإدارة ليفربول من أجل الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، مضيفة أن السبب في ذلك يرجع لدخول اللاعب في مشادة قوية مع الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق.

وزعمت الصحيفة الإسبانية إلى أن مالكي ليفربول اضطروا للتدخل من أجل تخفيف الصدام ومطالبة صلاح بسحب طلبه الرسمي، قبل أن يتلقى اللاعب وعدا بالموافقة على رحيله في نهاية الموسم الحالي، حال تمسكه بفكرة إنهاء مسيرته مع الفريق الانجليزي في يونيو المقبل

وكشفت الصحيفة أن العديد من كبار الأندية بأوروبا يترقبون موقف صلاح في الفترة القادمة، لاسيما في ظل رغبة أكثر من ناد في الحصول على خدماته.

وأضافت (آس) أن فريق ريال مدريد الإسباني كان قد أعرب عن رغبته في التعاقد مع صلاح في الموسم الماضي، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي لضمه، غير أن الأمور تغيرت بشكل كبير هذا الموسم، حيث لم يظهر لاعب منتخب الفراعنة ضمن القائمة التي يرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي في ضمها الصيف القادم.

وألمحت الصحيفة أيضا إلى أن صلاح ارتبط بالانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، مضيفة أن إدارة الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) تفكر في إجراء صفقة تبادلية، ينضم بموجبها نجم منتخب الفراعنة للفريق الإيطالي على أن ينتقل الأرجنتيني باولو ديبالا لصفوف ليفربول، مع دفع مبلغ إضافي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالحديث على أن صفقة رحيل صلاح عن ليفربول لن تقل عن 160 مليون يورو، وهو ما سيضمن هامشا كبيرا من الربح للنادي الانجليزي، الذي انضم اللاعب لصفوفه في يونيو عام 2017 مقابل 42 مليون يورو قادما من روما الإيطالي.

يذكر أن صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العامين الماضيين، أحرز 22 هدفا في 45 مباراة لعبها مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، علما بأنه يتقاسم حاليا صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 19 هدفا لكل منهما.